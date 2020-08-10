نقابة الصحفيين العراقيين تمنح هويتها لخريجي كليات الإعلام  

(المستقلة).. أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين استجابتها للمناشدات الكثيرة التي قدمها خريجو كليات الإعلام وفتح أبواب الانتماء لهم.

وقال بيان عن النقابة اليوم الاثنين “استناداً للصلاحيات المخولة لمجلس النقابة وبعد التشاور مع عدد من عمداء كليات الإعلام قرر مجلس نقابة الصحفيين العراقيين قبول انتماء خريجي كليات الإعلام حصراً إلى النقابة بعد تقديم وثيقة معنونة للنقابة تؤيد كون طالب الانتماء هو من خريجي كليات الإعلام استثناء من شروط قبول الانتماء الأخرى بما فيها الاختبار”.

وأشار البيان الى أن النقابة ستقوم بمنح المتقدمين هوياتها “بعد تقديم الوثائق والمستمسكات الثبوتية وسيتم منحهم كامل الامتيازات التي يحصل عليها زملائهم “.

وأضاف “وبغية تطوير مهارات الزملاء المتقدمين لعضوية النقابة ستكون هناك دورات تدريبيه وتطويرية في مجال الصحافة والإعلام ستقام في معهد التدريب والتطوير التابع للنقابة الذي هو في طور الاكتمال”.

إما بصدد تعيين خريجي كليات الإعلام في دوائر الدولة ذكر البيان ان النقابة سبق وأن خاطبت بكتب رسمية رؤساء وزارات الحكومات السابقة كل من نوري المالكي و حيدر ألعبادي و عادل عبد المهدي,طالبت فيها تعيين خريجي كليات الإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة و”لم يستجب لطلبات النقابة سوى السيد نوري المالكي الذي وافق على تعيين (150) منهم وجرى توزيعهم على المكاتب الإعلامية في الوزارات المختلفة”.

وفيما يتعلق بحقوق الصحفيين والمطالبة فيها قال البيان ان النقابة شرعت من خلال مجلس النواب قانون حقوق الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 والذي صادق عليه مجلس النواب والذي تضمن حقوق لعوائل شهداء الصحافة وتخصيص رواتب لهم أسوة بشهداء الإرهاب إضافة لتخصيص رواتب للمصابين من الصحفيين إثناء تأدية واجبهم الصحفي .

وأضاف كما تضمن القانون عدم التحقيق مع الصحفي إلا بعد حضور ممثل عن نقابة الصحفيين و “رغم كل هذا فان النقابة وجدت أصلا للدفاع عن حقوق الصحفيين و تبني مطالبهم المشروعة”.

واهاب البيان بخريجي كليات الإعلام مراجعة فروع النقابة كل حسب محافظته و المركز العام بالنسبة لساكني بغداد ابتداء من يوم الأحد من الأسبوع القادم . لغرض فسح المجال أمام الخريجين لإكمال الوثائق و المستمسكات المطلوبة.

كما طالب النقابة وزارتي التربية و التعليم العالي باستحداث مادة للفنون الإعلامية و الصحفية في مراحل الدراسة بغية تطوير ثقافات الطلبة .

واكد البيان دعم النقابة الكامل لمطالب خريجي كليات الإعلام “الذين هم جزء من جسد النقابة و مستقبلها الواعد” .