نقابة الصحفين في ميسان تدين تهديد احدی الدوائر لصحفي 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..ادان فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ميسان التهديد و الوعيد الذي طال الاعلامي احمد الحلفي من قبل مديرية الشباب و الرياضة و من خلال اعلامها بعد نشره نقدا تقويميا للمديرية المذكورة عبر التواصل الاجتماعي.
وقال بيان النقابة ” ان الفرع يود ان يبين ، بان الاعلام المرأة العاكسة من أجل وضع الشارع بالصورة وبكل المجالات ، ومن حقنا كإعلام ان نسلط الضوء على اي خلل”
وشدد علی ان العاملين في الصحافة و الإعلام في المحافظة و منهم الحلفي” يمتازون بالمهنية العالية و لا يحابون ولا يجاملون على حساب الحق من أجل إظهار الحقائق وتحديد نقاط الضعف للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فضلا عن الإيجابية” .
وحمل فرع النقابة مديرية الشباب و الرياضة في ميسان ”مسؤولية سلامة الحلفي بعد هذا التهديد الذي يؤكد للجميع بان تلك المديرية عبرت عن ضعف اداءها و افلاسها بعد اللجوء إلى هذا الاسلوب غير من منطقي في مجابهة النقد” .
واكد فرع النقابة بأنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشباب و الرياضة و اعلامها ، كما سيقوم بفتح كل القنوات الرسمية مع وزير الشباب و الرياضة بشأن هذا الموضوع وانتظار رده مع التأكيد بان” هذا التهديد لان يمر مرور الكرام وان النقابة عازمة إيصال هذا التهديد إلى أعلى المستويات في الحكومة التنفيذية و كذلك البرلمان العراقي”.
وكرر فرع النقابة مطالبته كل المعنيين بضرورة تفعيل قانون حماية الصحفيين العراقيين الذي يضمن حقوق الصحفيين و الإعلاميين في ممارسة دورهم كسلطة رابعة وتحديد مواطن الخلل في المجالات كافة خدمة للعراق الديمقراطي .