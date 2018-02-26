نقابة الصحفين في ميسان تدين تهديد احدی الدوائر لصحفي 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..ادان فرع نقابة الصحفيين العراقيين في ميسان التهديد و الوعيد الذي طال الاعلامي احمد الحلفي من قبل مديرية الشباب و الرياضة و من خلال اعلامها بعد نشره نقدا تقويميا للمديرية المذكورة عبر التواصل الاجتماعي.

وقال بيان النقابة ” ان الفرع يود ان يبين ، بان الاعلام المرأة العاكسة من أجل وضع الشارع بالصورة وبكل المجالات ، ومن حقنا كإعلام ان نسلط الضوء على اي خلل”

وشدد علی ان العاملين في الصحافة و الإعلام في المحافظة و منهم الحلفي” يمتازون بالمهنية العالية و لا يحابون ولا يجاملون على حساب الحق من أجل إظهار الحقائق وتحديد نقاط الضعف للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فضلا عن الإيجابية” .