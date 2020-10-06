نقابات مهنية تدعو العاملين في وزارة الصحة للإضراب يوم الاحد المقبل

نقابات مهنية تدعو العاملين في وزارة الصحة للإضراب يوم الاحد المقبل

المستقلة .. دعت عدد من النقابات المهنية الى الاضراب يوم الاحد المقبل 11 تشرين الأول 2020 مطالبين بالاستجابة لعدد من المطالب المتعلقة بالمنتسبين لوزارة الصحة

وأصدرت نقابات (ذوي المهن الصحية في العراق،اطباء الأسنان في العراق،الصيادلة في العراق،الاداريين في وزارة الصحة،الكيمائيين في العراق) بيانات مشتركة تدعو فيها للاضراب يوم الاحد المقبل.

وطالبت نقابة الكيميائيين العراقيين في بيانها الى تعديل النظام الصحي “المترهل” وابعاد القيادات التي “ثبت فشلها الإداري” والتي لا تعطي اذانا صاغية لمطالب الكوادر الطبية والصحية والكيمياويين والعلوميين والتمريضية والإدارية والملاكات الساندة وعموم المواطنين.

كما طالبت بزيادة مخصصات الكيمياويين والعلوميين العاملين في وزارة الصحة، تنفيذ تعيين الكيمياويين والعلوميين الخريجين المعتصمين في باب وزارة الصحة منذ اشهر، ورد اعتبارهم ضمن الوصف الوظيفي واعتبارهم شرائح أساسية وليست ساندة.

فيما طالبت نقابة الملاكات الإدارية والساندة في وزارة الصحة بشمول الإداريين والفنيين بالمخصصات التي منحت جراء فايروس كورونا وبنسبة 80% اسوة بالاطباء، داعين الى الغاء “التمييز الوظيفي” داخل وزارة الصحة.

اما نقابة الصيادلة فتضمن مطاليبها ضمان حقوق التعيين والمباشرة للصيادلة الخريجين لسنة 2019-2020 والسنوات اللاحقة دون المساس بحقوقهم القانونية او رواتبهم، مع رفع التسكين عن الصيادلة في القطاع الحكومي لاعطائهم الفرصة في السلم الوظيفي. وتطبيق المادة 15 من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 للصيادلة في القطاع الحكومي والتي تنص على إضافة مخصصات الى الراتب في الظروف الاستثنائية.

فيما دعت نقابة أطباء الاسنان الى مباشرة أطباء الاسنان الخريجين الجدد لعام 2018-2019 واستثنائهم من الموازنة وصرف راتبهم بأثر رجعي عند إقرار الموازنة . كما دعت الى إيقاف استحداث كليات طب اسنان جديدة أهلية او حكومية وإيقاف منح مقاعد للنفقة الخاصة خارج العراق وتحديد اعداد القبول في الكليات الحكومية والأهلية والنفقة الخاصة بما لا يزيد عن 700 طالب سنويا.

كما دعت نقابة ذوي المهن الصحية الى عدم الاقصاء والتهميش لشريحة ذوي المهن الصحية والتمريضية ومنحهم زيادة مخصصات الخطورة اسوة بالاطباء ، مع اطلاق المباشرة لدفعة 2019 .