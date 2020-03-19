نفوق أول كلب أصيب بكورونا

(المستقلة)..نفق أول كلب ثبتت إصابته بفيروس كوررنا المستجد في هونغ كونغ.

وقد نفق الكلب، الاثنين، بعدما أعيد إلى منزل أصحابه بعد انتهاءه من الحجر الصحي الذي فرض عليه.

وأفرجت السلطات عن الكلب بعدما جاءت نتيجة فحص كورونا سلبية، بما أعطى إيحاء بأنه شفي من المرض.

كان الكلب يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من فصيلة “بومرينيان” ذات الشعر الكثيف.

وكانت صاحبة الكلب البالغة من العمر 60 عاما، أصيبت بفيروس كورونا، لكنها تعافت منه لاحقا، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في هونغ كونغ قوله إن مالكة الكلب النافق رفضت تشريحه.

ويعتقد أن الكلب، الذي تم اكتشاف إصابته في شباط الماضي، هو أول حالة معروفة لانتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان.

المصدر: سكاي نيوز عربية