نفط ميسان يهزم الطلبة بهدفين ويعود إلى المركز الخامس

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..حقق فريق نفط ميسان، الخميس، فوزا ثمينا ومستحقا على ضيفة نادي الطلبة بنتيجة ٢/١ في الميارة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي،مساء الخميس، ضمن الجولة ٣٦ من الدوري، ليرفع رصيده الى ٥٥ نقطة في المركز الخامس.

لعب الفريقان مبارة جيدة وكان أداء الفريقين في الشوط الاول ليس بمستوى الطموح ولم يستطع أي من الفريقين تهديد مرمى الخصم.

وفي بداية الشوط الثاني استطاع مدرب ميسان ان يحسم النتيجة لصالح فريقه بعد التأثير في اللاعبين، وكانت سيطرة ميسان اثناء الشوط الثاني واضحة.

افتتح وسام سعدون التسجيل لميسان وتلاه حسن حمود بتسجيل الهدف الثاني، واستطاع الطلبة ان يقلل الفارق وسجل هدفه اليتيم املا بالعودة الى المبارة التي شهدت اخطاء تحكيمة كبيرة.