نفط ميسان يعلن عن شعاره الجديد ويوقع كشوفات اللاعبين

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشف نادي نفط ميسان، الأربعاء، عن الشعار الجديد للنادي والذي سيستعمله في الموسم الكروي الجديد 2020\2021 ، كما اعلن عن انضمام اسماء جديدة لفريق النادي.

وقال النادي في بيان عن الهيئة الإدارية، أن الشعار الجديد يحتوي على 4 رموز تمثل محافظة ميسان الاول هو اللون العنابي، وهو لون الزئبق الاحمر الشهير في العمارة، أما اللون السمائي فيرمز الى الوان المياه والسماء الصافية في اهوار العمارة.

وأضاف كما ان كرة النار ترمز الى آبار النفط، في حين ان المشحوف هو رمز الاهوار ومدينة العمارة.

من جانب آخر اشار البيان الى ان الحارس الدولي نور صبري وقع رسميا على كشوفات نفط ميسان وانخرط في تدريبات الفريق، منوها الى أن لاعبين آخرين وقعوا على كشوفات النادي، منهم لاعب الوسط مصطفى الامين ،واللاعبان حسنين عبد الرضا و علي محمود، قادمين من نادي القاسم.

كما وقع اللاعب مشكور كري هو الاخر على كشوفات نفط ميسان قادماً من امانة بغداد، إضافة الى قيام لاعب الوسط حسن حمود بتجديد عقد ارتباطه مع النادي لموسم آخر

وتابع البيان التنويه الى أن عددا آخر من اللاعبين انضموا الى فريق “فرسان المملكة”، مؤكدا عزم النادي تحقيق نتائج جيدة ومنافسة كبيرة للحصول على المراتب المتقدمة في الدوري العراقي هذا العام مع المدرب رزاق فرحان.