نفط ميسان يعزز صفوفه بلاعب أيراني

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..أعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي ،اليوم الاحد، استكمالها اجراءات التعاقد مع المحترف الايراني مهدي دغاقلة لتمثيل الفريق الكروي لمدة موسمين.

وقال بيان المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان تلقت (المستقلة) نسخة منه ” تم توقيع الكشوفات مع اللاعب دغاقلة للعِب لصالح فريق نفط ميسان”.

وأشار إلى أن اللاعب الذي قدم من نادي سايبا الايراني الذي يعد من الأندية الكبيرة في إيران، يشغل مركز المهاجم.

وأوضح البيان ان التوقيع تم بعد انهاء اجراءات الاقامة و الفحص الطبي من قبل ادارة نفط ميسان .

ولفت البيان الى “ان دغاقلة يعد ثاني صفقات نادي نفط ميسان خلال الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع لاعب امانة بغداد حسين علي واحد وذلك لتعزيز صفوف فرسان المملكة قبل اغلاق الأنتقالات يوم غد الاثنين”.