نفط ميسان يحل ضيفا على الميناء بعد معسكره في ايران

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..عاد فريق نفط ميسان بقيادة المدرب احمد دحام الى العراق بعد انتهاء معسكره التدريبي في ايران.

وقال المكتب الاعلامي للنادي ان الفريق انهى تدريباته في معسكر ايران، مشيرا الى النادي خاض وحدات تدريبية متنوعة و

مباريات تجريبية مهمة مع فرق كبيرة استعداداً للموسم الكروي الجديد .

ولفت الى ان اللاعبين اكتسبوا مهارة عالية من خلال اللعب مع فرق كبيرة في ايران، منوها الى ان الفريق اجرى بعد عودته لأرض الوطن، السبت، الوحدة التدريبية الثانية و سيحل الفريق ضيفاً على الميناء في مباراة ودية استعداداً للموسم الكروي الجديد .

واضاف ان التدريبات شهدت مشاركة الوافد الجديد احمد عبد الرزاق الذي يشغل مركز المهاجم و عودة لاعب الوسط ابراهيم نعيم من الاصابة فضلاً عن حضور مدرب الحراس احمد عصملي بعد الاتفاق مع الادارة بشكل رسمي..