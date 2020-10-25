نفط ميسان يحصل على المركز الأول في بطولة العراق للرماية

نفط ميسان يحصل على المركز الأول في بطولة العراق للرماية

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..حصل فريق نادي نفط ميسان للرماية على المركز الأول في بطولة اندية العراق للرماية.

وقال النادي في بيان ان البطولة أقيمت بمشاركة 51 نادياً و 152 لاعباً ، مشيرا الى ان لاعبة نفط ميسان فاطمة عباس فازت بلقب المشاركة الفردية.

وأضاف وفي المشاركة الفرقية فقد فاز باللقب فريق نفط ميسان المكون من اللاعبات ( فاطمة و رقية و زينب ) بقيادة والدهن المدرب عباس وهيب.

وهنأت ادارة النادي الفريق على هذا الإنجاز الكبير الذي وصفته بأنه مقدمة لإنجازات أكبر في المناسبات المقبلة.