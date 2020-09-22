نفط ميسان يتعاقد مع شركة بريطانية للحلول التسويقية و الخدمات

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشفت ادارة نادي نفط ميسان الرياضي، الثلاثاء، عن تعاقدها مع شركة “برو” البريطانية والتي تعنى بالحلول التسويقية.

وقال النادي في بيان انه تعاقد مع الشركة المذكورة ،التي تعنى بالحلول التسويقية و تقديم الخدمات و تنظيم الاحداث الكبرى و صناعة المحتوى مع خبرة بالتعامل مع اكبر العلامات التجارية حول العالم.

واشار الى ان العقد وقع في مقر النادي في مدينة العمارة من قبل رئيس النادي يحيى زغير و مدير الشركة المفوض في العراق علي الزكي.

واوضح البيان ان الشركة ستقدم عبر مكاتبها في لندن و دبي و بغداد و اربيل, خدمات ادارة تسويقية للنادي الميساني مع انشاء هوية بصرية جديدة و تطوير الهوية التجارية الشاملة للنادي.مبينا ان مدة التعاقد ستكون عام واحد قابل للتجديد.