نفط ميسان يتعاقد مع شركة بريطانية للحلول التسويقية و الخدمات

 

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشفت ادارة  نادي نفط ميسان الرياضي،  الثلاثاء، عن تعاقدها  مع شركة “برو”  البريطانية والتي تعنى بالحلول التسويقية.

وقال النادي في بيان انه تعاقد مع الشركة المذكورة ،التي تعنى بالحلول التسويقية و تقديم الخدمات و تنظيم الاحداث الكبرى و صناعة المحتوى مع خبرة بالتعامل مع اكبر العلامات التجارية حول العالم.

واشار الى ان  العقد وقع في مقر النادي في مدينة العمارة من قبل رئيس النادي يحيى زغير و مدير الشركة المفوض في العراق علي الزكي.

واوضح البيان ان الشركة ستقدم عبر مكاتبها في لندن و دبي و بغداد و اربيل, خدمات ادارة تسويقية للنادي الميساني مع انشاء هوية بصرية جديدة و تطوير الهوية التجارية الشاملة للنادي.مبينا ان  مدة التعاقد ستكون  عام واحد قابل للتجديد.

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