نفط ميسان تنفى وجود مخالفات بعقد شراء سيارات الاطفاء وتحذر المروجين

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفت شركة نفط ميسان الأخبار التي اشارت الى وجود مخالفات في عقد شراء سيارات الاطفاء للشركة

وقالت الشركة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه،اليوم الخميس،” اننا ننفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل التي تديرها جهات “لم تسمها” بوجود مخالفات بشراء سيارات الاطفاء متوعدة هذة الجهات بمواجهتها قانونيا”

البيان حذر وسائل الإعلام و صفحات التواصل من تداول اشاعات ومعلومات غير مؤكدة تعرضهم للمسائلة القانونية

واستنكر ما وصفه ” محاولات النيل من أسمها وسمعتها”، مبينا بأنها “تعد ثاني شركة نفطية على مستوى العراق بانتاج واستخراج النفط الخام وتصديره، وما حققته من منجزات ومشاريع استراتيجية لتعزيز القدرة الانتاجية من حقولها ودعم الاقتصاد العراقي على المستويين القريب والبعيد”

وقال أن “الشركة لها مواقف وطنية حيث دعمت دائرة صحة ميسان وسخرت كافة الامكانيات للقضاء على هذه الجائحة كورونا القاتلة” .

ولفت البيان الى أن تداول كهذا اخبار وفي ظل الظرف الراهن “يكشف زيف الجهات التي سوقت وخططت لعملية النشر ، فضلا عن توظيف الدعاية الرخيصة لوسائلها وصفحاتها ومواقعها بهذا الاسلوب الرخيص حسب وصف البيان”