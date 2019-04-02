نفط ميسان تنفى تعرض مديرها لمحاولة اغتيال

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفت شركة نفط ميسان تعرض مديرها العام عدنان نوشي لمحاولة اغتيال.

وقال بيان عن المكتب الإعلامي تلقت (المستقلة) نسخة منه الوم الثلاثاء ” ننفي ما تناقلته وسائل الإعلام من تعرض المهندس نوشي لمحاولة اغتيال” ، مؤكدا أن الخبر الذي أشيع عن استهدافه بعبوة ناسفة ” عار عن الصحة”

وأوضح البيان ان ماحدث هو انفجار عبوة صوتية موضوعة في حديقة عامة في منطقة دور النفط، وبعيدة عن منزل مدير عام الشركة،داعياً وسائل الإعلام تحري الحقيقة وعدم نشر معلومات كاذبة دون التحقق من مصدرها.

ولفت البيان الى ان مثل هذا الأخبار التي وصفها بـ “المغرضة” غايتها التخريب والنيل من “الشخوص الوطنية” (حسب قوله).