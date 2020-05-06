نفط ميسان تنفذ حملات وقائية  واسعة في المواقع النفطية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت شركة نفط ميسان، الأربعاء،عن تنفيذها حملات وقائية واسعة لحماية جميع العالمين في الشركة .

وقال مدير اعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) أن الشركة قامت بحملات وقائية لحماية جميع العاملين ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا الحرص على صحة وسلامة العاملين والمواطنين في الحقول النفطية .

وأشار الى أن هذه الحملة تأتي تنفيذا للتوصيات والخطط المعدة من الادارة العليا لشركة نفط ميسان لمواجهة هذا الوباء والحد من تفشيه.

وأوضح واهم أن معاون مدير عام الشركة علي جاسم حمود وجه كوادر قسم الصحة والسلامة HSE في الهيأة التشغيلية لتنفيذ عمليات فحص درجات الحرارة بشكل يومي ومنذ الايام الاولى لانتشار الفايروس في خطة استباقية تتبعها الشركة للحد من انتشار الوباء،مبيناً انه تم تنفيذ حملة كبرى لفحص درجة حرارة جميع المنتسبين والمواطنين الوافدين الى الحقول النفطية والاراضي الزراعية ، لضمان أعلى مستويات السلامة .

وبين واهم أن الشركة اتخذت العديد من التدابير الاحترازية ضمن الجهود التي تبذلها لمواجهة التهديد المتزايد للفيروس والحيلولة دون تفشي المرض في مواقع العمل ومضاعفة الجهود لمتابعة ومكافحة انتشاره وحماية المنتسبين .