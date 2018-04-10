نفط ميسان تنجز بناء مدرستين في قضاء الكحلاء وبني هاشم

(المستقلة)..أعلنت شركة نفط ميسان، الثلاثاء، عن إنجازها مشروع بناء مدرستين في منطقة عقد تطوير حقل الحلفاية النفطي ( 35 ) كم جنوب شرق محافظة ميسان

وقال مدير عام شركة نفط ميسان المهندس عدنان نوشي ساجت ” ان هاتين المدرستين تأتيان ضمن مشاريع المساهمات الاجتماعية للشركة بمناطق تنفيذ عمليات التطوير في حقل الحلفاية التي تهدف لتقديم الخدمات لأهالي المناطق القريبة من عمليات التطوير

واوضح انه “بعد تحديد احتياجات منطقة العقد في قضاء الكحلاء وناحية بني هاشم ( منطقة أبو خصاف ) من الأبنية المدرسية ومن اجل المساهمة بتوفير الأجواء التربوية المناسبة للتلاميذ تم توجيه شركة بتروجاينا الصينية لتنفيذ مشروع بناء المدرستين بعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة المشتركة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومة المحلية في محافظة ميسان , وشركة نفط ميسان , وشركة بتروجاينا الصينية”.

واشار الى ان الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة تصل لـ ( 180 ) تلميذ وتضم كل منهما ( ستة صفوف ) مع ثلاث غرف للإدارة ومكتبة ومجاميع صحية بالإضافة للتجهيز الشامل لغرف الإدارة بالأثاث , والصفوف بالسبورات والرحلات , مع نصب أجهزة تبريد في جميع الغرف والصفوف

وأكد ساجت إنهاء كافة الأعمال في المدارس وسيتم تسليمها خلال الأيام القليلة القادمة إلى المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان .

يذكر بأن مشاريع المنافع الاجتماعية تحضى باهتمام كبير من قبل إدارة شركة نفط ميسان , والحكومة المحلية في محافظة ميسان , وشركة بتروجاينا الصينية التي تدير عمليات التطوير في حقل الحلفاية من خلال رصد احتياجات أهالي المنطقة والسعي الجاد لتحقيقها وبما يخدم الصالح العام .