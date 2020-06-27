نفط ميسان تعلن عن تجهيز مشافى المحافظة بالاوكسجين النقي يومياً

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت شركة نفط ميسان عن عزمها تجهيز مشافى المحافظة بالاوكسجين النقي دعما للقطاع الصحي في مواجهة كورونا.

وقال مدير اعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) ان الشركة ستقوم بتجهيز مستشفيات المحافظة بالكميات المطلوبة من إسطوانات الاوكسجين الطبي دعما لجهود دائرة صحة ميسان في مواجهة جائحة كورونا

واشار إلى أن مشافى المحافظة بحاجة ماسة لاسطوانات الاوكسجين الطبي لعلاج المرضى الراقدين في مستشفيات المحافظة والذين يعانون من الالتهاب الرئوي ونقص نسبة الاوكسجين في الدم بسبب تداعيات إصابتهم بفايروس كورونا

واوضح واهم بأن شركة نفط ميسان استحصلت موافقة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج للقيام بتغطية كلف تجهيز الاوكسجين اللازم لمستشفيات المحافظة كافة ، وبشكل يومي لمواجهة الوباء والسيطرة عليه ،لافتاً إلى أن الشركة ستقوم وبالتنسيق مع دائرة صحة ميسان بتجهيز تلك الكميات وحسب المواصفات المطلوبة .

وأكد قدرة الشركة وإستعدادها لتلبية حاجة المستشفيات من اسطوانات الأوكسجين الطبي بالكميات المطلوبة وضمن المواصفات القياسية .