نفط ميسان تدعم صحة المحافظة بمليوني دولار لمواجهة كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت شركة نفط ميسان، الاثنين، عن تبرعها بمبلغ ( ٢ ) مليون دولار يتم تخصيصها ضمن مشاريع المساهمات الاجتماعية لحقول ميسان دعما لجهود دائرة صحة المحافظة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال معاون مدير عام الشركة نفط علي جاسم حمود ، بان تخصيص هذا المبلغ ياتي ضمن مساهمة الشركة لدعم جهود دائرة الصحة في مواجهة فايروس كورونا الوبائي المستجد ، مشيرا ، إلى المبادرة جاءت انطلاقا من الشعور بالمسؤولية المجتمعية ، ولمتطلبات المصلحة العامة وتوجيهات وزارة النفط لدعم جهود وزارة الصحة ودوائرها وتسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم جهود لجنة الامر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ في مكافحة الفايروس واحتوائه .

واشار حمود الى أن “المبلغ سيساهم في تلبية متطلبات صحة ميسان في تأهيل الابنية وشراء المستلزمات الطبية والاجهزة الضرورية التي تمس حاجتها في شتى مجالات العمل فضلا عن استخدامها في توفير العلاج للمصابين بهذا الفايروس ومكافحته والحد من انتشاره “.