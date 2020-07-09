نفط ميسان تدعم القطاع الصحي ب ٢٨٥ مليون دينار

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت شركة نفط ميسان ، الخميس ٢٠٢٠/٧/٩ عن دعمها دائرة صحة ميسان بمبلغ مالي لمواجهة فيروس كورونا

وقال مدير إعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) أن معاون مدير عام شركة نفط ميسان ، رئيس مجلس ادارة الشركة ، المهندس علي جاسم البهادلي وجه بمنح ( ٢٨٥ ) مليون دينار الى صحة ميسان في إطار إسناد الوزارة وشركاتها النفطية للقطاع الصحي والمساعي الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار الى أن الشركة أستحصلت موافقة وزير النفط لدعم دائرة صحة المحافظة.

واوضح واهم بأن المبلغ ، سيتم تخصيصه لشراء خزان ومادة الاوكسجين بالإضافة الى شراء لوازم ومستلزمات طبية ، وتوفير العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والراقدين في مستشفيات المحافظة ،منوها الى أن مجموع المبالغ المخصصة من الشركة الى دائرة صحة ميسان بلغ ( ٤٦٦ ) مليون دينار .

ولفت واهم الى ان هذا المبلغ سيسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصحية في محافظة ميسان لمكافحة الوباء ، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى فيما يتعلق بتوفير وخزن مادة الاوكسجين الطبي وتأمين احتياج المستشفيات من تلك المادة ، وزيادة القدرة العلاجيَّة للمصابين بفيروس كورونا .