نفط ميسان تتخذ اجراءات احترازية لتجنب فيروس كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اتخذت شركة نفط ميسان وبالتعاون مع دائرة صحة ميسان العديد من الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا (2019-nCov)

وقال مدير إعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة في المواقع التي تخضع للتطوير والتأهيل من قبل الشركات الصينية في حقول الحلفاية وميسان , بالتنسيق والتعاون مع دائرة صحة ميسان ,

واشار إلى أن هذه الاجراءات اتخذت بعد انتشار خبر وجود فايروس (2019-ncov) في مدينة ووهان الصينية حيث اصبح لزاماً على شركة نفط ميسان وكإجراء وقائي ان تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون مع مشغلي حقول الحلفاية، وميسان، بالتنسيق مع دائرة صحة ميسان , كون الكثير من العاملين الصينيين يعملون مع الشركات الرئيسة والشركات الثانوية استناداً الى عقود جولات التراخيص النفطية في محافظة ميسان ,

وأضاف ومن باب الحرص والشعور بالمسؤولية من ادارة الشركة تم عقد اجتماع في دائرة صحة ميسان وتضمن الاجتماع على مرحلتين ,الاولى عقد اجتماع في مقر قسم الصحة العامة بحضور ممثلين عن القسم المذكور , وبحضور مديرة هيأة الصحة والسلامة والبيئة , ومسؤول شعبة الـ HSE بهيأة الحلفاية , ومسؤول شعبة الصحة في هيأة تشغيل حقول ميسان , ومسؤول شعبة الصحة في هيأة الـ HSE , ومسؤول شعبة العلاقات العامة , حيث تم التداول حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركات النفطية الاجنيبة بخصوص منع انتشار هذا الفايروس في حال وجود إصابة ,

ولفت واهم الى ان الحاضرين ابدوا ثنائهم للإجراءات المتخذة من قبل ادارة شركة نفط ميسان كما تم التطرق الى موضوع التوعية ونشر الطمأنينة لدى العاملين في الحقول النفطية .

ونوه الى ان المرحلة الثانية من تلك الاجراءات بدأت بعقد اجتماع مع مدير صحة ميسان علي محمود العلاق في مستشفى الشهيد الصدر العام / مركز الحميات وتم التداول اكثر بخصوص الإمكانيات المتاحة من الجانبين , وتم تزويد مدير عام صحة ميسان بكتاب شركة نفط ميسان ذي الرقم 29 في 25/1/2020 والمتضمن الاستفسار عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتزويدنا بها استناداً الى اخر تحديثات بروتوكولات الصحة العالمية ليتم اعمامها على الشركات العاملة في حقولنا النفطية ,

من جانبه ابدى مدير عام صحة ميسان تعاونه التام في هذا الموضوع , موجها كوادر دائرة صحة ميسان بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم المشورة المطلوبة نظرا لأهمية الموضوع , كما تم تسمية ممثلين من الطرفين لغرض التنسيق والتواصل بهذا الشأن .

وأكد تخصيص فريق من صحة ميسان لغرض اجراء عرض تقديمي في حقل الحلفاية حضره رئيس لجنة الإدارة المشتركة لحقل الحلفاية , ومديرة هيأة الصحة والسلامة والبيئة , و مسؤول شعبة الـ HSE , كما تم دعم هذا العرض بحضور رئيس شركة بتروجاينا بالإضافة الى العاملين في قسم الـ HSE , وعدد من موظفي بقية الأقسام وتم خلال العرض التقديمي التركيز على جانب المعرفة بهذا الفايروس وسبل الوقاية من العدوى.

و تم تقديم عرض تقديمي من قبل شركة بتروجاينا تضمن اجراءاتهم المتخذة , وتخصيص مكان للعزل في حال وجود إصابة لا سمح الله وابدى الفريق الحاضر ثناءه للتدابير والاحتياطات المتخذة .

كما سيتم تقديم عرض تقديمي في حقل البزركان من قبل فريق تمت تسميته من قبل دائرة صحة ميسان لإكمال برنامج التوعية والتثقيف بخصوص الفيروس والإجراءات الاحترازية المطلوبة وكذلك الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل شركة سينوك .