نفط ذي قار تقرر بناء مستشفى في سوق الشيوخ

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن تبني بناء مستشفى عاجلة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة سعة 50 سريرا خاص بالمصابين بفيروس كورونا .

وقال بيان عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في سوق الشيوخ وتلبية لمناشدات الاهالي ، فاتحت الشركة وزارة النفط واستحصلت الموافقات الرسمية لبناء مستشفى عاجلة سعة 50 سريرا خاصا بالمصابين بالفيروس ، مع موافقات اخرى داعمة للقطاع الصحي في القضاء “.

ولفت الى ان ” الشركة ستباشر قريبا في العمل لتعزيز الاماكن الخاصة بالحجر الصحي وتفادي انتشار فيروس كورونا في قضاء سوق الشيوخ “.