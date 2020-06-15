نفط ذي قار ترفد صحة المحافظة باجهزة طبية متطورة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار عن رفد دائرة صحة المحافظة باجهزة طبية متطورة لعلاج المصابين فيروس كورونا بقيمة 875 مليون دينار .

وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شركة نفط ذي قار جهزت دائرة صحة المحافظة باجهزة طبية متطورة من مناشيء عالمية معتمدة لدى وزارة الصحة ، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا ، وتضمنت اجهزة تعفير ، ومونتير ، وانعاش رئوي “.

واشار الى ان ” رفد صحة ذي قار بالاجهزة ياتي في اطار دعم الشركة للمؤسسات الصحية لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات الطبية ، وزيادة القدرة العلاجية والتشخيصية للمصابين بفيروس كورونا المستجد “.