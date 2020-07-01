نفط ذي قار ترفد الصحة بخمسة اجهزة انعاش رئوي

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. رفدت شركة نفط ذي قار مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية بخمسة اجهزة انعاش رئوي خاصة بمعالجة ضيق التنفس نتيجة الاصابة بفيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريقا هندسيا متخصصا قام بنصب وتشغيل الاجهزة في ردهة العناية المركزة ، بعد تدريب كادر متخصص للعمل عليها “.

وذكر ان ” الاجهزة هي من احدث الاجهزة الطبية المتطورة في مجال التنفس الصناعي ، تحتوي على مودات تنفس فريدة ومهمة ذات مدخلية مباشرة في معالجة حالات ضيق التنفس لدى مصابي فيروس كورونا “.

وتابع ان ” الاجهزة تستخدم للكبار والصغار والخدج ، وتعمل على مختلف الضغوط الواطئة والعالية للاوكسجين مما توفر حلولا مهمة لازمة الاوكسجين الحالية لاحتوائها على اوكسجين سنتر مدى الحياة ولا تحتاج الى استبداله كل فترة ، كما تحتوي على ميزات فريدة وذات مواصفات عالية “.