نفط ذي قار تجهز مستشفى الحسين بخزان اوكسجين

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جهزت شركة نفط ذي قار مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بخزان اوكسجين سعة 10 طن ، مع المبخرة الخاصة به ، في اطار دعم الشركة لخلية الازمة في المحافظة .

وقالت الشركة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شركة نفط ذي قار رفدت مستشفى الحسين التعليمي بخزان اوكسجين مع ملحقاته بعد الزيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا وحاجتهم الضرورية لغاز الاوكسجين “.

واشار الى ان ” الخزان يسهم في توفير الاموال التي ترصدها دائرة صحة ذي قار لشراء اسطوانات الاوكسجين ، وتحويلها لتامين احتياجات المستشفى من علاجات ومستلزمات طبية “.