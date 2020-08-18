نفط ذي قار تتبنى انشاء مستشفى لامراض السرطان

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تبني انشاء مستشفى تخصصي لامراض السرطان في المحافظة .

وقال مدير عام الشركة علي خضير العبودي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزارة النفط خاطبت شركة نفط ذي قار بتبني انشاء مستشفى لامراض السرطان في المحافظة ، ووجهت بضرورة توفير الاموال اللازمة له وفق الطرق القانونية المتاحة وحسب القوانين النافذة “.

ولفت الى ” عقد اجتماع اولي مع مدير عام دائرة صحة ذي قار من اجل تحديد المكان واليات تنفيذ المشروع “.