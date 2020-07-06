نفط ذي قار تباشر بانشاء ثلاثة مستشفيات في المحافظة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار عن المباشرة بانشاء ثلاثة مستشفيات في المحافظة سعة المستشفى الواحد 50 سريرا مخصصة لحجر المصابين بفيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كوادر شركة نفط ذي قار باشرت بانشاء ثلاثة مستشفيات للحجر الصحي في اقضية سوق الشيوخ ، والشطرة ، والرفاعي ضمن مبادرة صحية لفك الضغط الحاصل على مستشفى الحسين التعليمي “.

ولفت الى ان ” شركة نفط ذي قار تكفلت بتجهيز المستشفيات بالاثاث والاجهزة المستلزمات الطبية الضرورية التي تساهم في معالجة المصابين بالفيروس “.

ونوه الى ان ” شركة نفط ذي قار قامت في وقت سابق ببناء مستشفى خاص بالمصابين بكورونا في قضاء قلعة سكر وبفترة انجاز قياسية ، والذي باشر مطلع الاسبوع الجاري استقبال المرضى “.