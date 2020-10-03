نفط العراق : تصدير اكثر من 3 مليون برميل الى امريكا

المستقلة /- اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم السبت، ان صادرات العراق لامريكا من النفط الخام بلغت 3 ملايين و17 الف برميل خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها ، ان “العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول مليونا و617 الف برميل وبمعدل 231 الف برميل يوميا، فيما صدر مليونا و99 الف برميل في الاسبوع الثاني وبمعدل 157 الف برميل يوميا، فيما لم يصدر اي كمية من النفط في الاسبوع الثالث “، مشيرة الى ان “الاسبوع الرابع شهد تصدير كمية 301 الف برميل وبمعدل 43 الف برميل يوميا”.

واضافت ان “العراق جاء بالمرتبة السادسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور وكولومبيا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت صادراتها لامريكا خلال شهر ايلول 7 ملايين و518 الف برميل”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كاكثر دول مصدرة للنفط لامريكا حيث بلغت هذه الصادرات لشهر ايلول 87 مليون و465 الف برميل”.

واشارت الى ان “الصادرات العراقية لشهر ايلول انخفضت عن شهر اب السابق التي بلغت الصادرات فيه خمسة ملايين و369 الف برميل”.

وتعد امريكا أكثر دول العالم استهلاكا للنفط، حيث احتلت المركز الأول بكمية استهلاك بلغت 19.4 مليون برميل يوميا تشكل 19.7% من حجم الاستهلاك العالمي.