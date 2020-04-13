نفط البصرة : وصول ملاك إيطالي لحقل تشغيل الزبير

( المستقلة)… أصدرت شركة نفط البصرة، توضيحا بشأن وصول ملاك إيطالي لحقل تشغيل الزبير.

وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن “الملاكات الأجنبية العاملة في حقل الزبير قد مرّ على بقائهم في الموقع أكثر من 70 يوما وهذا مخالف لسياقات العمل المعتمدة، لذا وجب استبدالهم بملاكات أخرى لضمان الحفاظ على ديمومة الإنتاج”.

وأضافت “حرصا منا على سلامة الملاكات العراقية العاملة في الحقل اشترطنا خضوع الملاكات القادمة للإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة وباء كورونا حيث تم حجرهم لمدة 14 يوما قبل مغادرتهم إيطاليا، وأجري الفحص لهم قبل وبعد الحجر حسب الوثائق التي وردتنا، ثم نقلوا بعجلة معفرة للمطار، كما تم تعفير وتطهير الطائرة التي نقلتهم والعجلات التي نقلتهم من المطار إلى موقع العمل”.

وتابعت الشركة “عند وصولهم عزلوا في المكاتب ليمارسوا أعمالهم إلكترونيا في مخيم شركة إيني دون ملامسة مع الملاكات العراقية، وسيسمح لهم بممارسة أعمالهم داخل الشركة بعد مضي 14 يوما”.

وأكدت الشركة “حرصها على سلامة ملاكاتها والتزامها التام بتوصيات وزارة الصحة العراقية وخلية الأزمة في المحافظة وتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا”.( النهاية)