نفط البصرة تحتفل بذكرى استلامها ادارة وتطوير حقل مجنون

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. أحتفلت شركة نفط البصرة اليوم بمرور عام على إستلامها إدارة وتطوير حقل مجنون النفطي بعد انسحاب شركة شل منه .

وقال وكيل وزير النفط فياض علي عند حضوره الحفل ان ” عملية ادارة حقل مجنون بأيدي وطنية يعد بحد ذاته انجازا كبيرا فضلا عن الريادة في تطويره ” ،

واوضح ان ” ملحمة كبيرة من التحديات لم تعرقل زيادة الانتاج والريادة في تطوير الحقل ومن اهم تلك التحديات الفيصانات التي اجتاحت جنوب العراق والبصرة على وجه خاص ولكن بجهود ابناء الحشد الشعبي والموارد المائية ووزارة النفط استطاعت تلك الجهات ان تزيل العقبات والتحديات “.

وأشار فياض الى ان ” ادارة وتطوير الحقل وزيادة انتاجه التي وصلت حاليا الى 240 الف برميل يوميا يعد مفخرة بالنسبة لشركة نفط البصرة “.

الى ذلك قال مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار اثناء الحفل الذي حضرته الـ (المستقلة ) ” بعد انسحاب شركة شل من ادارة وتطوير حقل مجنون العام الماضي، أُشرت على وزارة النفط وشركة نفط البصرة عدم قدرتها على ادارة وتطوير الحقل وكان هناك من يريد استغلال الموقف ولكن وزير النفط وهيئة الرأي من المدراء العامين في الوزارة كان عمودهم الاساس الثقة المطلقة بالجهد الوطني في استلام ادارة وانتاج الحقل “.

فيما قال حسن محمد حسن مدير هيئة انتاج وتطوير حقل مجنون النفطي لـ (المستقلة ) ” بعد انسحاب شركة شل العالمية من ادارة الحقل عملت الملاكات الوطنية في شركة نفط البصرة بالتعاون مع شركتي أنتون أويل وKBR بعقدي ادارة الانتاج وادارة المنشأت الهندسية حيث اثبت الجهد الوطني كفائته ليس فقط في ادارة الحقل بل وفي زيادة انتاجه حيث وصل اليوم الى معدل انتاح 240 الف برميل بعد ان كان 225 الف والعمل جاري من اجل رفع معدل الانتاج الى 300 الف برميل يوميا”.

ويعد حقل مجنون النفطي من الحقول العملاقة ويقع في شمال شرق محافظة البصرة ، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم، ويقدر احتياطيه بنحو 38 بليون برميل من النفط .