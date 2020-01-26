نفاذ 1500 نسخة من موسوعة شخصية مصر لجمال حمدان بمعرض القاهرة للكتاب

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الهيئة العامة المصرية للكتاب ، عن نفاد جميع النسخ من موسوعة شخصية مصر للكاتب الكبير الراحل جمال حمدان، والتي نفدت طبعتها الأولى المخصصة للمعرض وعددها 1500 نسخة، طبعت النسخة الواحدة في 4 مجلدات ، في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 51 والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

موسوعة شخصية مصر التي كشفت طبيعة الشباب المصري المحب لبلده والدؤوب على معرفة كل الكتابات التي تناولت وطنه بأمانة وحرص ووصف ربط فيه بين جغرافيا المكان وطبيعة الزمان، صدرت النسخة الأولى منه في 318 صفحة عام 1967، ثم أعاد كتابته بشكل أكثر توسعًا في ثلاثة كتب متوسطة الحجم، وأخيرًا أعاد كتابتها في أربعة أجزاء كبيرة، تقترب من أربعة آلاف صفحة، صدرت مجلداتها الأربعة بين عامي 1980 و1984.

وتعتبر موسوعة شخصية مصر لـ جمال حمدان أهم الكتب التى كتبت ودرست جغرافية مصر بأنواعها، والذي أسماه شخصية مصر لما يدرسه من شخصية مصر الاقليمية والبشرية والزمانية والتكاملية فهو يتساءل عن ما يعطي منطقة ما تفردها وتميزها بين سائر المناطق محاولة أن ينفذ إلى روح المكان ليستشف عبقرية الذاتية التى تحدد شخصيته الكامنة.

ووفقا لتميز مصر بموقعها الجغرافي الذي ركز عليه جمال حمدان والذ توصل إلى أن مصر تحتل مكانا وسطا، سواء من حيث الموضع أو الموقع، وسطا بين خطوط الطول والعرض وبين القارات والمحيطات، حتى بين الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات، وليس معنى هذا أن المصريين أمة نصف، ولكن بمعنى أمة وسط، متعددة الجوانب والأبعاد والآفاق والثقافات، مما يثري الشخصية القومية والتاريخية ويبرز عبقرية المكان.