«نعتذر لك».. هكذا نعي نجوم الفن الرئيس الأسبق مبارك

(المستقلة) – منى شعلان/ نعى عدد كبير من نجوم الفن ، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذى توفى ظهر اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا، وذلك بمستشفى الجلاء العسكري، وتم تشييع جثمانه في سرية تامة،على أن يتم إقامه جنازة عسكرية غدًا الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي.

ونعى الهضبة عمرو دياب، الرئيس الأسبق مبارك ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل #محمد_حسني_مبارك تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) February 25, 2020

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فيما نعت الفنانة إلهام شاهين ، الرئيس الأسبق ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة: “الله يرحم الرئيس مبارك.. كان شخصيه وطنيه عظيمة.. حارب من أجل مصر هو و زملاؤه.. و أعادوا لنا أرضنا و عزتنا و كرامتنا.. و الحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو و ولاده في كل ما نسب إليهم”.

وتابعت: “نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم و عدم وفاء من البعض.. و لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك و يحترموك و يقدروا و طنيتك و إنجازاتك و حبك لمصر و خوفك عليها.. ولا يوجد حاكم في الكون إتفقت عليه كل الآراء.. لكل حكم إيجابياته و سلبياته”.

وأضافت: “نشكرك على كل الإيجابيات.. و نشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ على سلامة المصريين.. و لم تترك مصر .. و أصريت أن تموت على أرضها.. تعلمنا منك الشجاعه و الإنتماء للوطن.. و الآن كل الكلمات لن توفيك حقك.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك و أبنائك العزاز.. و نعزي أنفسنا أيضا.. و ندعو لك بالرحمه و أن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله”.

كما روى الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز،

نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، موقفًا إنسانيًا جمعه بالرئيس الراحل، عقب وفاة والده في عام 2016، عبر حسابه على انستغرام ، قائلا: “لم يحالفني الحظ أن ألتقي بسيادتكم ولكن لن أنسى لفتتكم الكريمة ولا صوتكم الكريم الذى لم يفارق أذني منذ اتصال سيادتكم بي لمواساتي أنا وأسرتي يوم فقدان والدي الغالي في سنة 2016″.

وتابع : “السيد رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك، ولد فى مصر، حارب من أجل مصر، عاش فى مصر و توفي في مصر، و في أحد خطاباته قال كلمات بسيطه و واضحة: “إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون وسيحكم التاريخ بما لنا أو علينا”.

واختتم: “اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا وللرئيس السابق محمد حسني مبارك ولكل من رحلوا عنا”.

وبكلمات مؤثرة نعت الفنانة ندي بسيوني ، الرئيس الأسبق مبارك ، قائلة عبر حسابها على موقع انستغرام: “حسني مبارك” إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلي أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلي غيري بما لنا أو علينا”.. رحم الله البطل محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، وسيشهد التاريخ أنه حقن دماء المصريين وتصرف كبطل ومصري أصيل لآخر يوم في حياته، كل التعازي لأسرته ولمحبيه من مصر والعالم العربي والعالم أجمع”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام ،حدادًا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها: “إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير.