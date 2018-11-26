نظمته شركة بانياس ..اختتام مؤتمر الجامعة التكنولوجية في القاهرة

(المستقلة)..أاختتم في العاصمة المصرية المؤتمر الذي نظمته شركة بانياس للسياحة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية. وكانت الشركة قد نظمت المؤتمر العلمي الدولي الرابع للبيئة والتنمية المستدامة في الجامعة العربية والذي اقامه مركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجية .

رئيس الشركة حسن علي عبد الكريم قال: ان الشركة تنفرد بتنظيم هذا المؤتمر الذي رعاه ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق .

وأضاف ناقش الموتمر سبل معالجة المشاكل التي تواجه عمليات التنمية والبيئة.

وحضر السفير العراقي في مصرو ومثل العراقي في الجامعة العربية وبحضور

رئيس الجامعة التكنولوجية ومركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجية والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة العربي

وبمشاركة عدد من الجامعات العراقية والمصرية