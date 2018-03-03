نص المادتين بمنح الموظفين إجازة خمس سنوات والغاء استقطاعاتهم

(المستقلة)… نص المادة 30 الخاصة بالغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين والمادة الـ33 الخاصة بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات، واللتين صوت عليهما مجلس النواب خلال جلسة اليوم.