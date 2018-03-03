نص المادتين بمنح الموظفين إجازة خمس سنوات والغاء استقطاعاتهم 03/03/2018 مقالات مشابهة العبادي يؤكد تمرير الموازنة حصيلة للتعاون بين الحكومة والبرلمان ويهنئ باقرارها 03/03/2018 نائب كردي يدعو معصوم والقادة الكرد لمقاطعة الانتخابات والعملية السياسية 03/03/2018 الحكومة تعلن استمرار منع دخول اربع اشياء من اقليم كوردستان 03/03/2018 (المستقلة)… نص المادة 30 الخاصة بالغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين والمادة الـ33 الخاصة بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات، واللتين صوت عليهما مجلس النواب خلال جلسة اليوم. 2018-03-03 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest