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نص المادتين بمنح الموظفين إجازة خمس سنوات والغاء استقطاعاتهم

03/03/2018

(المستقلة)… نص المادة 30 الخاصة بالغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين والمادة الـ33 الخاصة بمنح الموظفين اجازة خمس سنوات، واللتين صوت عليهما مجلس النواب خلال جلسة اليوم.

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