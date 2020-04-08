نصيف : يجب تقديم طلبات للبنوك الدولية لغرض تأجيل استفياء ديون العراق

المستقلة .. خاطبت النائبة عالية نصيف، عبر كتاب رسمي، رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، داعية اياهم إلى تقديم طلبات إلى البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على العراق بسبب وباء كورونا أسوة ببقية دول العالم .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك قرارات كثيرة صدرت مؤخراً من البنوك الدولية والشركات بتأجيل استيفاء الديون المترتبة على الدول المتضررة من وباء كورونا وهبوط أسعار النفط، والأمر سهل ولايحتاج سوى تقديم طلب من العراق للتأجيل بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به “.

وشددت نصيف على ” ضرورة الإسراع بتقديم الطلب للحصول على فرصة لتقليل أضرار الأزمة على الشعب قدر الإمكان إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها “.