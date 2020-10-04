نصيف : وزير المالية لا يمتلك اي رؤية لحل المشاكل ولم يكن بمستوى المنصب

المستقلة / – وصفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف , تصويت البرلمان على وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بأنه كان خدعة, مبينة انه للأسف تبين لنا بان هذا الرجل لايمتلك أي رؤية لحل المشاكل المالية ولم يكن بمستوى المنصب.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ،“كنا نرى بوزير المالية علي عبد الأمير علاوي بانه شخصية مالية قادرة على تقديم رؤية لحل المشاكل المالية التي يمر بها العراق , لكنه تبين فيما بعد انه رجل لايمتلك اي رؤية ولم يكن بمستوى المنصب وللأسف فقد خدعنا به حينما صوتنا له لتبوؤ المنصب”.

وأضافت ان “البرلمان عندما وافق على منح الحكومة الموافقة على اقتراض 15 مليار داخلي مشترطا تقديم ورقة اصلاح خلال شهرين فقد تنصل عن ذلك الوعد والادهى من ذلك انه قدم طلبا للاقتراض اخر وهذا يعني ان وزير المالية لايملك أي رؤية مالية”.

وأشارت نصيف إلى أن “رؤية وزارة المالية للموازنة التي تم رفعها درجت فيها مبلع 48 ترليون وباثر رجعي وهذا مخالف للدستور فيما أضيفت على المبلغ 100 ترليون اخرى ليصبح المبلغ الكلي 148 ترليون مما اثار حفيضتنا لكونها أضيفت عليها حصة الإقليم كاملة ” .