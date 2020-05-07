نصيف: هناك وزراء في حكومة الكاظمي غير مرضي عليهم

(المستقلة)..أكدت النائبة عالية نصيف أهمية أن تكون حكومة الكاظمي بمستوى المسؤولية في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، مبينة أن الأداء الحكومي سيكون تحت المجهر خلال الفترة القادمة لوجود معارضة إيجابية تراقب وتسجل ملاحظاتها بشكل دقيق .

وقالت نصيف :” ان القوى السياسية التي لم تصوت على كابينة السيد مصطفى الكاظمي اختارت جانب المعارضة الإيجابية التي تراقب الأداء الحكومي بدقة وتسجل ملاحظاتها حول مستوى الأداء، سيما وأن البلد يمر بتحديات كبيرة بعد هبوط أسعار النفط بسبب أزمة كورونا ووجود عجز كبير في الموازنة وقلة الحلول المناسبة التي تساعد على اجتياز الأزمة، فضلاً عن تفشي الفساد المالي وضعف الدور الرقابي خلال الفترة الماضية “.

وأشارت الى ” أن المحاصصة انهكت الكابينة الحكومية التي جاءت بعد مخاض عسير، وهناك بعض الوزراء غير مرضي عليهم سيكون عملهم تحت مجهر مجلس النواب، وعلى رئاسة المجلس ان تقوم بتفعيل الدور الرقابي بأساليب جديدة وأن تغادر مرحلة الحكومة السابقة وتتجاوز الأخطاء والتلكؤ في العمل الرقابي “.

وتابعت:” ان التكامل في العمل ليس فقط مسؤولية السلطة التنفيذية بل هو واجب على السلطة التشريعية من خلال اطلاق يد اعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم الحقيقي في استجواب ومساءلة ومحاسبة المسؤول المقصر، علماً بأن الرقابة الصارمة ستساهم في نجاح عمل الحكومة، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه، ونأمل أن يتحقق خلال الفترة القادمة “.