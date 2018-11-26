نصيف : قيادي في جبهة الحوار مسؤول عن التدهور البيئي بالبصرة وبقية المدن

(المستقلة) … حمّلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، قيادياً في جبهة الحوار مسؤولية مايحصل من تدهور بيئي في مدينة البصرة وباقي المدن العراقية، مؤكدة استمرارها بعرض الادلة والبراهين التي تدينه وأعوانه قضائيا.

وقالت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “لقد أصر هذا الشخص (القيادي في جبهة الحوار) على تعيين أقاربه ومن بينهم المتحدث بإسم جبهة الحوار سابقاً (وكيل وزارة الصحة) الذي فرضه بالمحاصصة المقيتة وكيلاً فنياً في وزارة البيئة رغم مخالفة شروط تعيينه بهذا المنصب”.

واضاف انه “منذ عام 2014 يمارس دوراً تخريبياً محترفاً في تمييع العمل الرقابي لهذه الوزارة المهمة التي يجهل الرأي العام السياسي والشعبي انها لو عملت وفق القانون الموكل لها بدورها الرقابي لوضعت حداً للتلوث الذي يلحق بأهلنا في الجنوب وباقي المدن”، مشيرة الى انه “بسبب هذا الشخص تم غض النظر عن تجاوز عدد من الشركات النفطية والكهرباء ومشاريع كثيرة تنفق اموالاً طائلة كرشوة للمافيا التي يقودها هذا الشخص بشكل فساد منظم لاتطاله عيون الرقابة والرأي العام، وترك اراضي وأنهر وسماء هذه المدن عرضة لآلاف الاطنان من الملوثات الخطرة والعادية”.

وتابعت نصيف أنها “ستتبنى هذه الملفات وتمتلك وثائق ومعلومات كثيرة تدين هذا الشخص (المتحدث السابق بإسم جبهة الحوار وكيل وزارة الصحة) ومن يسانده من ادارات الوزارة وبعض المتنفذين في اجهزة الدولة والجهة السياسية التي اتت به لتحلب من خلاله الاموال مقابل مرض وموت اهلنا بالجنوب والوسط وباعتبارها المسؤول الأول والأخير عن الجانب الفني ويديرها بغرف مظلمة وهناك اموال طائلة تدخل في حسابه بعمان وبعض الدول”.

وأكدت نصيف انها “مستمرة بعرض الادلة والبراهين التي تدينه وأعوانه قضائيا”، لافتة الى ان “وزير الصحة الحالي يتعامل بمهنية ونزاهة عالية في اعادة النظر بجيوب الفساد واصلاح الدور البيئي بالشكل الصحيح”.