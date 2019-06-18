نصيف “تُبارك” للحكومة عودة كريم “معززاً مكرماً” وتهاجم رئيس كردستان

(المستقلة) … “باركت” النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، للحكومة العراقية عودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم “معززاً مكرماً” إلى العراق، وفيما اتهمت رئيس إقليم كردستان نيجرفاني البارزاني بـ”تحدي” القانونين العراقي والدولي والانتربول بعد استقباله كريم، دعت رئيسي الجمهورية والوزراء لاتخاذ موقف واضح تجاه عودة كريم واستقباله من قبل البارزاني.

وقالت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “قيام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني باستقبال المدان الهارب نجم الدين كريم (هو) تحدٍّ للقانون وللدولة العراقية، كما يعد تحدياً للقانون الدولي وللإنتربول”.

وأضافت، أنه “في الوقت الذي نبارك فيه لحكومتنا عودة المدان الهارب نجم الدين كريم معززاً مكرماً وبشكل علني أمام وسائل الإعلام، ننتظر منها موقفاً رسمياً تجاه قيام البارزاني باستقبال هذا المدان، علماً بأن أهم الشخصيات في الحكومة الاتحادية شاركوا قبل أيام في حفل تنصيب البارزاني رئيساً للإقليم وألقوا كلمات تهنئة مليئة بالمديح وعاهدوه على العمل يداً بيد لخدمة المصلحة الوطنية، فهل بدأت بوادر خدمة المصلحة الوطنية باستقبال نجم الدين كريم؟”