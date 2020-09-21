عالية نصيف تهدد بالكشف عن الخونة الذين يتلاعبون بعمق ميناء الفاو

المستقلة / -هددت النائبة عالية نصيف ، بالكشف عن أسماء اطراف وصفتهم بـ”الخونة”، يحاولون التلاعب بعمق ميناء الفاو من خلال العقد المبرم مع شركة ’دايو’ الكورية.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين : “نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لايقل عن ٢٤ متراً، ويجب وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض”.

وتساءلت نصيف، “من الذي خوّل لجان التفاوض على تخفيض أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن القادمة لايمكن أن ترسو إلا في عمق (١٩-٢٤) متراً؟ “، مبينة ” أن هناك محاولات من قبل بعض (الخونة) في لجان التفاوض لجعل أعماق الميناء ١٤ متراً”.

وأوضحت، أن “تقليل قيمة العقد من أربعة مليارات دولار إلى مليارين ونصف أمر جيد وتوفير للنفقات، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال السفن؟”.

وتابعت أن “القضية في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يتدخل الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل، علماً بأننا سنكشف أسماء الخونة والمرتشين والمتواطئين مع الكويت، وبالإمكان محاكمتهم بتهمة الخيانة وفقاً لقانون العقوبات العراقي”.