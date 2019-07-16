نصيف تكشف عن قيام جمارك أم قصر بعرض سفينة تابعة للشركة العامة للموانئ للبيع

(المستقلة) … دعت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، رئاسة الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية بفتح تحقيق حول قيام جمارك ميناء أم قصر بعرض سفينة ألمانية كانت ضمن صفقة الشراكة بين شركة “مارلوك” والشركة العامة للموانئ، للبيع.

وقالت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “هناك معلومات متداولة تفيد بأن الشركة العامة للموانئ العراقية حصلت على سفينة متخصصة في عمليات حفر واجهات الأرصفة ضمن صفقة الشراكة مع شركة (مارلوك) الألمانية، إذ قامت الشركة الألمانية بتجهيز السفينة المتفق عليها مع الموانئ”.

وأضافت، أن “هذه السفينة ما أن وصلت إلى ميناء أم قصر حتى بادر مركز جمارك الميناء إلى الإعلان عن بيعها رغم وجودها داخل الميناء ومن دون أن تستلمها شركة الموانئ التي اتخذت موقف المتفرج ولم تتدخل”، متسائلة:”كيف سمحت شركة الموانئ بأن تُباع السفينة للقطاع الخاص دون إبداء موقفها؟”.

وشددت نصيف على “ضرورة تدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق في القضية ومنع بيع هذه السفينة، ومحاسبة المقصرين ومن سمحوا بعرضها للبيع”.