نصيف تطالب الكاظمي الاهتمام بملف ميناء الفاو اثناء زيارته للبصرة

المستقلة … طالبت النائب عالية نصيف، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجعل ملف ميناء الفاو الكبير على اجندة أعماله خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في محافظة البصرة.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “مشروع ميناء الفاو الكبير تكالبت عليه قوى خارجية وداخلية بهدف تعطيله وعدم جعل العراق يستفيد منه اقتصادياً، واليوم نأمل أن يضع رئيس الوزراء هذا الملف على أجندة اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في محافظة البصرة، وأن يتم التعامل معه بجدية نظرا لكونه سيشكل مصدرا مهما للدخل في المرحلة القادمة التي تتطلب منا عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي لتجنب الأزمات المترتبة على هبوط أسعار النفط “.

وشددت نصيف على ” ضرورة فتح ملفات الفساد وكشف الفاسدين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، ليس فقط على مستوى محافظة البصرة المنكوبة خدمياً واقتصادياً، بل في جميع محافظات الوسط والجنوب “.