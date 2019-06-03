نصيف تربط بين قرار مجلس الامن بشأن العراق وتفجيرات كركوك الاخيرة

(المستقلة) … اكدت النائبة عالية نصيف، الاثنين، وجود علاقة بين قرار مجلس الأمن 2470 وتفجيرات كركوك الأخيرة، فيما اشارت الى ان هذا القرار يخفي أجندات خاصة.

وقالت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2470 بشأن العراق يتضمن توصيات مفخخة تخفي وراءها أجندات خاصة ستنفذ خلال السنوات الأربع القادمة”، مبينة ان “هذا القرار يخفي اجندات خاصة”.

واضافت ان “التوصية المتعلقة بتقديم الدعم والمشورة لحكومة العراق ومفوضية الانتخابات بشأن الاجراءات اللازمة للانتخابات و(الاستفتاءات) هي مقدمة لإجراء استفتاء على كركوك وإجراء تعداد سكاني بهدف تطبيق المادة 140 من الدستور، أي ان الأمم المتحدة تخطط لحسم المسألة قبل عام 2023 الذي تنتهي فيه اتفاقية لوزان”.

وتابعت ان “هذا القرار سيخلق أزمة بين المكونات التي تعيش في كركوك وتكون لها تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي”، لافتة الى انه “لايخفى على أحد وجود صلة بين التفجيرات التي حصدت ارواح الأبرياء في كركوك وبين الاجندات الرامية الى العبث بمصير هذه المدينة وعزلها عن العراق بسبب ثرواتها النفطية، وفي النهاية أهالي كركوك هم من يدفع ضريبة هذه الصراعات “.