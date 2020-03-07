نصيف تدعو الى استبدال بلاسخارت

المستقلة .. دعت النائبة عالية نصيف، السبت، الى مخاطبة الامم المتحدة لاستبدال مبعوثة الامم المتحدة جنين بلاسخارت، مشيرة الى انها تتعمد التظليل وتغييب الحقائق في تقاريرها.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة، نسخة منه ان “مبعوثة الامم المتحدة للعراق جنين بلاسخارتتعمدتفي تقريرها الأخير لمجلس الأمن تجاهل دور القوى السياسية الوطنية التي أدانت العنف بكل أشكاله بحق المتظاهرين السلميين وبحق القوات الأمنية، بالإضافة إلى دورها في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين”.

وأضافت نصيف ان “بلاسخارت تجاهلت العنصر الرئيسي الذي يقف وراء ما يحصل في العراق، وهو الفساد الذي يتم بمباركة أمريكا والدول المتحالفة معها منذ حكومة بريمر ولغاية اليوم “، مشددة “على ضرورة قيام وزارة الخارجية بمطالبة الأمم المتحدة باستبدالها والمجيء بشخصية حيادية وقريبة من عادات وتقاليد شعبنا وتاريخها يخلو من الشذوذ والمخدرات التي تباع في بلدها علناً في المحلات”.

واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في الثالث من اذار الحالي، الجماعات المسلحة في العراق بانها تمنع استمرار الحياة في البلاد، وذلك خلال جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن العراق، فيما اوضحت ان العراق بحاجة الى انتخابات عادلة ونزيهة.