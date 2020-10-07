نصيف : أحد كبار السياسيين مستفيد من صفقة تكرير النفط في السليمانية

المستقلة / – كشفت النائبة عالية نصيف عن احدى صفقات الفساد المتعلقة بتكرير النفط في أحد مصافي محافظة السليمانية، مبينة أن أحد كبار السياسيين مستفيد من الصفقة .

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، انه في الوقت الذي تشكو فيه المصافي العراقية من عدم ارسال النفط اليها وتخسر ١٤ مليار دينار شهرياً، تعاقدت وزارة النفط مع شركة في الكرادة على تكرير ٣٨ ألف برميل نفط يومياً في مصفى بازيان بمحافظة السليمانية، وبمعدل عشرة مليارات دينار شهريا ” ، مبينة ” أن أحد السماسرة عمل على تمرير الصفقة لصالح أحد السياسيين الكبار “.

وبينت :” ان شركة نفط الشمال أرسلت كتاباً إلى وكيل الوزارة لشؤون التصفية يتضمن جدولاً بخسائر الإنتاج لشهر شباط ٢٠١٩ ، حيث بلغت الإيرادات التي تمت خسارتها ١٤ مليارا و ٥٤٧ مليون دينار، نتيجة التوقفات الاضطرارية بسبب قلة سحب المنتجات مما أدى إلى اختناق في الخزانات والوصول إلى إيقاف الوحدات الانتاجية، وكل هذه الخسائر والأضرار سببها جشع حيتان الفساد “.

وأوضحت نصيف أنه :” كلما تزداد وطأة الأزمة المالية تبدأ فضائح الفساد تتسرب وتظهر للعلن، وتمتد لتشمل شخصيات نهبت ثروات البلد طيلة السنوات الماضية، وقد وصلت الدولة اليوم إلى مرحلة خطيرة من الأزمة إلى درجة عدم القدرة على توزيع رواتب الموظفين في موعدها، والسبب هو الفساد المتفشي منذ سنين “.

وشددت نصيف على ” ضرورة إلغاء صفقة التكرير وكافة الصفقات المشابهة لها، ومعالجة مشكلة المصافي العراقية التي تعاني من خسائر كبيرة “.