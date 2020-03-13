نصيحة أردنية.. تناولوا البيض لمواجهة كورونا

المستقلة /دعا الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن، المواطنين إلى المواظبة على استهلاك بيض المائدة في ظل الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، وذلك للقيمة الغذائية العالية وتصدر بيض المائدة مقدمة الأغذية لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض المختلفة والفيروسية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي الخميس، ان غالبية الأطعمة تتمتع بفوائد صحية عديدة، والبيض فى مقدمتها، لاحتوائه على الكثير من العناصر المهمة التى تمد الجسم بفوائد كثيرة أبرزها تقوية جهاز المناعة، حسب دراسات علمية عديدة.

وبين الاتحاد في بيانه، ان دراسة علمية نشرها موقع “هيلث فوود هاوس” الاميركي، اكدت ان تناول البيض له تأثيرات ايجابية على الجسم، لآنه مصدر غذائي سهل الحصول عليه وغير مكلف، وغني بالبروتينات والأحماض الأمينية والحديد ومضادات الأكسدة، التي تعد من العناصر الهامة للجسم، كما يساعد على تحسين الصحة وبناء العضلات.

وجاء في الدراسة، ان البيض يعمل على تعزيز جهاز المناعة، حيث ان تناول بيضة واحدة أو اثنتين فى اليوم يمنع العدوى والإصابة بالفيروسات، لأن البيض يحوي عنصر السيلينوم، الذى يساعد على تقوية المناعة وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وهو مفيد جدا خاصة للأطفال.

واشارت الدراسة، الى ان الجسم ينتج 11 نوعا من الأحماض الأمينية الأساسية والضرورية لاستمرار الحياة، ولكنه يحتاج تسعة أحماض أمينية أخرى يحصل عليها من الغذاء وخاصة البيض، وعدم وجود هذه الأحماض يمكن أن يصيب الإنسان بتلف العضلات وضعف جهاز المناعة وضعف الجسم والتعب وحدوث تغيرات فى أنسجة الجلد والشعر.