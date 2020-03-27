نصف مليون دولار من مستثمرين عراقيين للأردن

المستقلة /اعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن تبرع مستثمرين عراقيين بما يزيد عن نصف مليون دولار لدعم جهود وزارة الصحة.

وأشاد البستنجي بالمسؤولية الأخوية السخية للمستثمرين العراقيين في التبرع من خلال دعم جهود الرعاية الصحية في المملكة.

واثنى على جهودهم بالتبرع للأردن بلدهم الثاني، حيث تبرع لوزارة الصحة كل من: فاضل الشمري- مبلغ كبير فضل عدم ذكره، وعبد الجبار الكبيسي بـ 130 الف دولار، وليث الحميري 100 الف دولار، وعدنان الحميري 10 مركبات بقيمة 90 الف دولار، بالإضافة لمجموعه ليث العبيدي وإخوانه بتبرعهم بطرود مواد غذائية.