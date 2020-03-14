نصف ملعقة زيت زيتون يوميا تقلل من إصابتك بنوبة قلبية

المستقلة /أظهرت دراسة جديدة أن تناول نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار الخمس.

الباحثون من جامعة هارفارد درسوا صحة ما يقارب 100 ألف شخص على مدار 24 عاما، ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون مفيد لصحة القلب.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه يتفق معظم الخبراء أن زيت الزيتون -خاصة البكر الممتاز- مفيد للصحة، حيث يحتوي على حمض دهني يسمى حمض الأوليك الذي يقلل من الالتهابات.

وتسبب أمراض القلب والدورة الدموية 27 في المئة من جميع الوفيات في المملكة المتحدة؛ أي ما يقرب من 170 ألف حالة وفاة كل عام و460 شخصا في المتوسط كل يوم، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية. أما في الولايات المتحدة، فتبلغ الوفيات الناتجة عن أمراض القلب سنويا 647 ألف أمريكي.

وقالت الدكتورة مارتا جواش فيري، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “ربطت الدراسات السابقة بين الاستهلاك العالي لزيت الزيتون وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، لا سيما في بلدان البحر المتوسط، حيث يكون تناول زيت الزيتون أعلى بكثير منه في الولايات المتحدة، لكن هدفنا هو معرفة ما إذا كان استهلاك زيت الزيتون العالي مفيدا لصحة القلب لدى سكان الولايات المتحدة”.

الدراسة شملت بيانات 63867 امرأة و35512 رجلا بين عامي 1990 و2014.

كان جميع المشاركين بصحة ممتازة، ولا يشكون من أمراض قلبية أو سرطانات أو غيرها من الأمراض المزمنة في بداية الدراسة.

وكل أربع سنوات، وعلى مدى ثلاثة عقود، أجاب المشاركون في الدراسة على استبانات حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم.

واستخدم الباحثون أيضا نماذج إحصائية لمقارنة الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية لزيت الزيتون مع الزيوت النباتية الأخرى مجتمعة، مثل الذرة والكانولا والزعفران وفول الصويا.

وبعد حساب عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميا من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المئة من الإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 21 في المئة في الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهي حالة تحدث عندما يتم حظر أو تقليل تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب.

وقالت الدكتورة جواش فيري: “أحد الأمور المثيرة للاهتمام في دراستنا أنه على الرغم من أن زيت الزيتون كان أفضل من معظم الدهون الحيوانية والسمن النباتي، إلا أنه لم يتفوق على الزيوت النباتية الأخرى في مجتمع الدراسة”.

وأضافت: “هذا يعني أن استبدالك بأي نوع من الدهون الحيوانية زيوتا نباتية، بما في ذلك زيت الزيتون، يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية”.

ووجد الباحثون أيضا أن استبدالك بملعقة صغيرة من الزبدة والسمن والمايونيز أو دهون الألبان المقدار ذاته من زيت الزيتون يمكن أن يعزز صحة القلب، هذا الأمر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5 في المئة، ومن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 7 في المئة.