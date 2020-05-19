نصف سكان طهران لا يصومون رمضان

قالت مؤسسة الطلبة الإيرانيين لاستطلاع الرأي (إيسبا)، إن نحو نصف سكان العاصمة طهران لا يصومون شهر رمضان الكريم.

وأوضح مركز الاستطلاع الحكومي أنه وفقا للمبادئ العلمية للاستطلاعات، فقد سأل عبر الهاتف عينة مكونة من 1004 مواطنين من أهالي طهران بشأن مواظبتهم على صيام شهر رمضان، فأظهرت النتائج أن 47.4% من السكان لم يصوموا الشهر، بينما أجاب 37.7% بأنهم صاموا كافة أيام الشهر أو غالبيتها.

وبناء على نتائج الاستطلاع، فقد أجاب 13.8% أنهم صاموا بعض أيام شهر رمضان، بينما امتنع 1% عن الإجابة.

وحول سبب عدم الصيام، قال 50.9% من غير الصائمين، إنهم السبب كان مرضيا، فيما قال 12.1% إنهم لا يؤمنون بالصيام، وأجاب 8.2% بأنهم لم يصوموا تخوفا من كورونا.

ولفت المركز إلى أنه أجرى استطلاعا مشابها في رمضان العام الماضي، عبر طرح السؤال مباشرة على المواطنين في الشوارع، فتبين أن 49.7% من أهالي طهران لا يصومون.