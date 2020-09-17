نصر محروس يحذف فيديوهات بهاء سلطان من على الفيس بوك.. والجمهور: صوتك محفور جوانا

المستقلة / منى شعلان/ مازالت الأزمة مشتعلة بين المطرب بهاء سلطان ، والمنتج محروس ، بعد فسخ التعاقد بينهما ، على إثر حكم قضائى أنهى الخلافات الفنية بينهما.

ورغم ذلك يستمر محروس فى محاربة سلطان ، بكافة الوسائل الممكنة ، حيث كتب المطرب بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قبل قليل:محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسميه على الفيسبوك”.

وتابع:”مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدويه) تقدمها الشركة لفريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف”.

وتعاطف الجمهور مع الفنان المصري ، فى أزمته الفنية ، وجاءت التعليقات كالتالي:”ربنا معاك وهاينصرك ، مش مشكله محفور جوانا اغانيك انزل بالجديد وساعتها هتفرق اوي ، يحذفوها ميحذوفوهاش انت فى القلب ، ولايهمك يابوب أنت فنان استثنائي كلنا معاك وبنحبك لأنك إنسان طيب ومحترم وخلوق قبل أن يكون صوتك رائع ومميز ، فنان ممتاز وصوتك من أحلى الاصوات اللى موجودة على الساحه لكن للاسف نصر محروس دمرك ومخدتش حقك زيى الباقيين”.