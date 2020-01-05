نصر الله : الامريكيون خسروا العراق بقتل سليماني وابو مهدي

قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله أن “المقاومين العراقيين لن يبقوا جنديا أميركيا في العراق”، مشيرا الى أن “الأميركيين أرادوا عدم خسارة العراق من خلال قتل سليماني وأبو مهدي فخسروه”.

واضاف نصر الله في كلمة اثناء تأبين قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما “ترامب يقول بشكل واضح إن نفط العراق من حقه ويقول إن لا دولة في العراق، لذا مشروع ترامب الحقيقي في ترامب هو السيطرة على آبار النفط فهو لا يريد دولة في العراق تمنعه من فعل ذلك، وإذا كان هناك من دولة فيجب أن تكون خاضعة للأميركيين”.

وأشار إلى أن “من سبق ترامب جلب (داعش)، وترامب نفسه قال إن أوباما وكلينتون جلبا (داعش) إلى العراق، وتحت هذا العنوان يستنزف ترامب خيرات العراق ويتدخل في قراره ويضعف الدولة العراقية، وهنا كانت مشكلته مع سليماني وأبو مهدي”.

ورأى أن “الموقف العراقي كان حاسما في لزوم إنهاء المعركة مع “داعش” في أسرع وقت وهنا أتى سليماني والمهندس ومحور المقاومة والجيش العراقي في إنهاء هذه المعركة في سنوات قليلة، فسقطت الحجة من أيدي الأميركيين. وبعد إنهاء المعركة مع “داعش” ارتفعت الأصوات العراقية المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق”.

وأضاف: “الانتخابات النيابية العراقية التي أفرزت خطا لا يخضع لأميركا، وبعد تشكيل حكومة بقيادة عادا عبدالمهدي رفضت أن يكون العراق ضد إيران، أغضبت الأميركيين جدا”.

وشدد نصرالله على أن “الأميركيين احتلوا العراق ليس من أجل الديمقراطية والاستقلال والازدهار للعراقيين بل من أجل السيطرة عليهم، وعندما رأوا أن العراقيين يريدون الاستقلال الفعلي أرسلوا إليهم كل الجماعات الإرهابية التي أنشأوها هم”.

واشار الى ان “الرد العراقي على ترامب بدأ أيضا بتشييع الشهداء الإيرانيين والعراقيين سويا بعد أن حرص الأميركيون على إثارة الأحقاد بين إيران والعراق”.

واستهل نصر الله كلمته مؤكدا أن “مساء الخميس 2 تشرين الثاني 2020 تاريخ فاصل بين مرحلتين في المنطقة، وهو بداية مرحلة جديدة ليس لإيران والعراق فقط بل للمنطقة كلها”، في إشارة إلى تاريخ اغتيال سليماني والمهندس في العاصمة العراقية بغداد.

و وصف استهداف قاسم سليماني بانه “ليس شأنا إيرانيا بحتا، بل يعني استهدافا لكل محور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان واليمن”، مشيرا إلى أن “إيران لن تطلب من أصدقائها وحلفائها الرد بل يجب على كل مقاوم التصرف لأن المسألة ليست إيرانية فقط بل هي تحضير لمرحلة جديدة كليا، لذا علينا جميعا في منطقتنا أن نذهب إلى القصاص العادل”.

وأوضح أن “القصاص العادل بكل بساطة هو الوجود العسكري الأميركي في المنطقة”، مبينا ان “الهدف هو القواعد العسكرية الأميركية والبوارج العسكرية الأميركية في منطقتنا وكل جندي أميركي في منطقتنا سيدفع الثمن، ولا نعني الشعب الأميركي طبعا، كما أن المس بأي مدني أميركي يخدم سياسة ترامب”.

وحذّر قائلا “عندما تبدأ نعوش الضباط والجنود الأميركيين بالعودة إلى الولايات المتحدة سيدرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه خسر المنطقة وسيخسر الانتخابات”، لافتا إلى “الأميركيين سيدركون لاحقًا أي حماقة ارتكبوا”.