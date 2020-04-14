نصرالله للأطباء: نراهن عليكم بعد الله

المستقلة /وجه الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، تحية للطواقم الطبية في لبنان، مؤكدا أنه “يراهن عليهم، بعد الله، في هزيمة العدو الخفي”، في إشارة إلى فيروس “كورونا” المستجد.

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها بمناسبة حلول النصف من شهر شعبان: “وصلتني رسائل عديدة من جمعية الأطباء المسلمين ومن ممرضي وممرضات عدد من المستشفيات في لبنان، ومن طالبي الطب في الاغتراب ومن أطر صحية في الداخل تتكلم بنفس اللغة والأدبيات التي استخدمها المجاهدون في حرب تموز ويعبرون فيها عن نفس التضحية والاستعداد لمواجهة التحديات”.

وأضاف: “اليوم كل الأطباء من رجال ونساء والممرضين والمسعفين وكل العاملين في الطقم الطبية والصحية يتواجدون في الخطوط الأمامية ويتحملون المخاطر في هذه المعركة ويعبرون عن تفانيهم وتضحياتهم وشجاعتهم وتحملهم الكبير للمسؤولية الإنسانية، وأقول لهم أنتم بعد الله تعالى عليكم نراهن ونبني ونعقد الآمال في هزيمة هذا العدو الخفي وتحقيق الانتصار لشعبنا وناسنا من الطبيين على هذا الخطر المحدق بحياتهم وسلامتهم”.