نصب منظومة اتصالات لأغراض الطوارئ وكاميرات أمنية للمراقبة  في كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن نصب منظومة اتصالات احتياطية ، بالإضافة الى كاميرات أمنية ذكية في عموم المحافظة لمراقبة المناطق المهمة “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” قسم الاتصالات والمعلوماتية التابعة الى قيادة الشرطة قامت بنصب منظومة اتصالات احتياطية مع معدات بث في موقع بديل لأغراض الطوارئ “.

وأضاف كما تم ” تنفيذ مراحل التسليك الاولية لمشروع نصب كاميرات أمنية ذكية لمراقبة عمل نقاط التفتيش ( السيطرات ) في المحاور الاربعة والمناطق المهمة في المحافظة “.

وأشار الى إن “مديرية بريد كربلاء قامت بالتنسيق مع قسم الاتصالات والمعلوماتية في القيادة ووكالة الشرطة بمد كيبل ضوئي اضافي لنصب دائرة تلفزيونية للمراقبة الامنية في عموم المحافظة “.